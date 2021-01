Jan 30 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Friday (start times are CST) Clausura ................................................................. Mazatlán (1) 1 Scorers: F. Aristeguieta 44 Yellow card: Jiménez 50, Díaz 80, Marín 90 Subs used: Velarde 58 (Ramírez), Meraz 67 (Sandoval), Giovanni Augusto 79 (Mendoza), Marín 79 (Aristeguieta) Pachuca (0) 0 Yellow card: Guzmán 66, Nurse 86, Quiroga 89 Subs used: De La Rosa 65 (Sosa), Álvarez 65 (Pardo), Nurse 85 (Chávez) Referee: Eduardo Galván Basulto ................................................................. Saturday, January 30 fixtures (CST/GMT) Guadalajara v Juárez (1900/0100) Cruz Azul v Querétaro (2100/0300) Tijuana v Toluca (2106/0306) Sunday, January 31 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v Atlas (1200/1800) Santos Laguna v América (1906/0106) Monday, February 1 fixtures (CST/GMT) León v Atlético San Luis (2100/0300) Tuesday, February 2 fixtures (CST/GMT) Puebla v Monterrey (2100/0300)