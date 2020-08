Liga MX Summaries

Aug 25 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Monday (start times are CST) Apertura ................................................................. Pachuca (2) 4 Scorers: V. Dávila 16, O. Murillo 21, F. Pardo 67, V. Guzmán 90+2pen Yellow card: Salinas 33, Cabral 69, Sánchez 73 Subs used: Álvarez 46 (Salinas), Ibarra 56 (Chávez), Sosa 56 (De La Rosa), Ramos 66 (Dávila), Guzmán 76 (Sánchez) Mazatlán (1) 3 Scorers: F. Aristeguieta 37, N. Díaz 48, C. Huerta 86 Yellow card: Velarde 6, Díaz 23, Padilla 62 Subs used: Millar 46 (Sansores), Camilo Sanvezzo 63 (Aristeguieta), Moreno 63 (Mendoza), Ramírez 66 (Velarde), Pérez 72 (Rodríguez) Referee: César Arturo Ramos Palazuelos ................................................................. Friday, August 28 fixtures (CST/GMT) Puebla v Toluca (1930/0030) Mazatlán v Tigres UANL (2130/0230) Saturday, August 29 fixtures (CST/GMT) Atlético San Luis v América (1900/0000) Guadalajara v Pachuca (1900/0000) Cruz Azul v Necaxa (2100/0200)