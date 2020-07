Liga MX Summaries

Jul 28 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Monday (start times are CST) Apertura ................................................................. Atlético San Luis (1) 1 Scorers: G. Berterame 9 Yellow card: Escalante 20, Castro 94 Subs used: Julio 64 (Barrera), Castro 79 (León) Juárez (0) 1 Scorers: B. Rubio 71 Yellow card: Velázquez 29, Romo 49, Olivera 93 Subs used: Castillo 64 (Rabuñal), Nevarez 82 (Fernández), Hernández 90 (López), Acosta 90 (Santos) Referee: Saúl Alfredo Silva Pineda ................................................................. Pachuca (20:00) América ................................................................. Mazatlán (22:00) Puebla ................................................................. Tuesday, July 28 fixtures (CST/GMT) Monterrey v Toluca (1900/0000) Friday, July 31 fixtures (CST/GMT) Puebla v Cruz Azul (1930/0030) Juárez v Necaxa (2130/0230) Saturday, August 1 fixtures (CST/GMT) América v Tijuana (1700/2200) Tigres UANL v Pachuca (1900/0000) Atlas v Pumas UNAM (2100/0200)