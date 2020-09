Liga MX Summaries

Sep 3 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Wednesday (start times are CST) Apertura ................................................................. América (0) 3 Scorers: H. Martín 47, A. Rocha 54og, R. Sánchez 57 Yellow card: Benedetti 58 Subs used: Benedetti 46 (Córdova), Lopéz 65 (Escoboza), Martínez 71 (Martín), Cáseres 84 (Sánchez), Reyes 84 (Viñas) Mazatlán (0) 1 Scorers: Camilo Sanvezzo 72 Yellow card: Ortiz 32, Rocha 43 Subs used: Camilo Sanvezzo 58 (Mendoza), Osuna 64 (Millar), Valdivia 76 (Huerta), Aristeguieta 76 (Sansores) Referee: Eduardo Galván Basulto ................................................................. Thursday, September 3 fixtures (CST/GMT) Querétaro v Toluca (1900/0000) Pachuca v Atlético San Luis (2100/0200) Friday, September 4 fixtures (CST/GMT) Necaxa v León (1930/0030) Tijuana v Monterrey (2106/0206) Juárez v Santos Laguna (2130/0230) Saturday, September 5 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v Puebla (1700/2200) Atlas v Cruz Azul (1900/0000) Tigres UANL v Guadalajara (2100/0200)