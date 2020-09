Liga MX Summaries

Sep 9 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Wednesday (start times are CST) Apertura ................................................................. León (1) 1 Scorers: F. Navarro 45 Yellow card: Tesillo 42 Subs used: Rodríguez 71 (Sosa), Rodríguez 71 (Meneses), Campbell 78 (Aquino) Tigres UANL (0) 1 Scorers: F. Meza 74 Yellow card: Pizarro 35, Dueñas 43, Pizarro 80 (2nd) Subs used: Fernández 62 (Quiñónes), Quiñones 72 (Vargas), Sierra 78 (Dueñas) Referee: Fernando Hernández Gómez ................................................................. Cruz Azul (19:00) Pachuca ................................................................. Mazatlán (21:00) Tijuana ................................................................. Santos Laguna (21:06) Pumas UNAM ................................................................. Friday, September 11 fixtures (CST/GMT) Necaxa v Guadalajara (1930/0030) Juárez v Puebla (2130/0230) Saturday, September 12 fixtures (CST/GMT) Atlas v Mazatlán (1700/2200) Tigres UANL v Santos Laguna (1900/0000) América v Toluca (2100/0200) Sunday, September 13 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v Atlético San Luis (1200/1700) Querétaro v León (1900/0000) Tijuana v Cruz Azul (2106/0206) Monday, September 14 fixtures (CST/GMT) Pachuca v Monterrey (2100/0200)