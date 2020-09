Liga MX Summaries

Sep 12 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Friday (start times are CST) Apertura ................................................................. Necaxa (0) 1 Scorers: Ian González 65 Red card: Delgado 40 Yellow card: Domínguez 61 Subs used: Barragán 63 (Salas), De Luna 71 (Domínguez), Rodríguez 75 (Ian González), Cabrera 75 (Arce) Guadalajara (0) 2 Scorers: C. Antuna 67, E. Vega 90+4 Yellow card: Calderón 59 Subs used: Antuna 46 (Angulo), Vázquez 64 (Sánchez), Ponce 65 (Calderón), Peralta 69 (Molina), Beltrán 81 (Villalpando) Referee: Erick Yair Miranda Galindo ................................................................. Juárez (21:30) Puebla ................................................................. Saturday, September 12 fixtures (CST/GMT) Atlas v Mazatlán (1700/2200) Tigres UANL v Santos Laguna (1900/0000) América v Toluca (2100/0200) Sunday, September 13 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v Atlético San Luis (1200/1700) Querétaro v León (1900/0000) Tijuana v Cruz Azul (2106/0206) Monday, September 14 fixtures (CST/GMT) Pachuca v Monterrey (2100/0200)