Liga MX Summaries

Feb 20 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Friday (start times are CST) Clausura ................................................................. Necaxa (0) 1 Scorers: M. Barragán 80 Yellow card: Julio González 86 Subs used: Hernández 46 (Malagón), Mercado 46 (Pereira), Barragán 46 (De Luna), Leiva 63 (Jairo González), Casas 75 (Andrade) Monterrey (1) 1 Scorers: M. Meza 36 Yellow card: Kranevitter 62 Subs used: Rodríguez 57 (Layún), Kranevitter 58 (Ortiz), González 58 (Gónzalez), Pabón 59 (Alvarado) Referee: Luis Enrique Santander Aguirre ................................................................. Juárez (21:30) Mazatlán ................................................................. Saturday, February 20 fixtures (CST/GMT) Cruz Azul v Toluca (1900/0100) Atlas v América (2100/0300) Sunday, February 21 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v León (1200/1800) Querétaro v Puebla (1700/2300) Tigres UANL v Tijuana (1900/0100) Monday, February 22 fixtures (CST/GMT) Pachuca v Guadalajara (2100/0300)