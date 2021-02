Liga MX Summaries

Feb 9 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Monday (start times are CST) Clausura ................................................................. León (0) 1 Scorers: A. Briseño 64og Red card: Tesillo 72 Yellow card: Montes 13, Dávila 54, Barreiro 66 Subs used: Gigliotti 65 (Á. Mena), Navarro 85 (Rodríguez), Rodríguez 86 (Meneses) Guadalajara (2) 3 Scorers: J. Sánchez 23, J. Macías 45+1, M. Mayorga 84 Yellow card: Molina 13, Mier 63 Subs used: Sepúlveda 65 (Molina), Cisneros 80 (Antuna), Vega 80 (Angulo), Flores 80 (Sánchez), Beltrán 86 (Macías) Referee: Fernando Guerrero Ramírez ................................................................. Friday, February 12 fixtures (CST/GMT) Puebla v Juárez (1930/0130) Tijuana v León (2106/0306) Mazatlán v Atlético San Luis (2130/0330) Saturday, February 13 fixtures (CST/GMT) Guadalajara v Necaxa (1900/0100) América v Querétaro (2100/0300)