Sep 12 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Saturday (start times are CST) Apertura ................................................................. Atlas (0) 1 Scorers: A. Ibarra 53 Yellow card: Angulo 37, Correa 46, Reyes 57 Subs used: Á. Márquez 58 (Isijara), Jeraldino 81 (Correa), Herrera 81 (Acosta) Mazatlán (0) 1 Scorers: M. Sansores 51 Yellow card: Jara 34 Subs used: Mendoza 73 (Sansores), Aristeguieta 85 (Camilo Sanvezzo), Meraz 92 (Osuna) Referee: Fernando Hernández Gómez ................................................................. Tigres UANL (19:00) Santos Laguna ................................................................. América (21:00) Toluca ................................................................. Sunday, September 13 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v Atlético San Luis (1200/1700) Querétaro v León (1900/0000) Tijuana v Cruz Azul (2106/0206) Monday, September 14 fixtures (CST/GMT) Pachuca v Monterrey (2100/0200)