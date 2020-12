Liga MX Summaries

Dec 14 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Sunday (start times are CST) Apertura - Finals ................................................................. León (1) 2 Scorers: E. Gigliotti 12, Y. Moreno 83 Yellow card: Mosquera 61, Campbell 75 Subs used: Campbell 15 (Á. Mena), Moreno 80 (Campbell), Rodríguez 80 (Meneses), Sosa 87 (Navarro), Godínez 87 (Gigliotti) Pumas UNAM (0) 0 Yellow card: Mozo 29, Freire 49, Álvarez 62 Subs used: Iturbe 39 (Gutiérrez), Álvarez 59 (Vásquez), Lira 70 (López) Aggregate score: 3-1 Referee: Jorge Antonio Pérez Durán .................................................................