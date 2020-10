Liga MX Summaries

Oct 17 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Friday (start times are CST) Apertura ................................................................. Necaxa (1) 2 Scorers: Ian González 4, F. Arce 81 Yellow card: Domínguez 46, Salas 94 Subs used: De Luna 12 (Pereira), Arce 46 (Baeza), Salas 74 (Delgado), Barragán 74 (Passerini), Andrade 91 (Ian González) Tijuana (0) 0 Yellow card: Loroña 66, Gómez 80, Cortizo 83 Missed penalty: B. Angulo 59 Subs used: Luís Leal 61 (Angulo), Cortizo 61 (Barbona), López 65 (Ruiz), Rezabala 73 (Laínez), Cruz 74 (Loroña) Referee: Adonai Escobedo González ................................................................. Mazatlán (21:30) Juárez ................................................................. Saturday, October 17 fixtures (CST/GMT) Monterrey v Puebla (1706/2206) Guadalajara v Atlas (1900/0000) Cruz Azul v Tigres UANL (2100/0200) Sunday, October 18 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v Toluca (1200/1700) Santos Laguna v Pachuca (1906/0006) Monday, October 19 fixtures (CST/GMT) León v América (2100/0200)