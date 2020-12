Ligue 1 Summaries

Dec 11 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Friday (start times are CET) Saint-Étienne (0) 0 Yellow card: Debuchy 33, Moukoudi 39, Camara 66 Subs used: Khazri 60 (Nordin), Aouchiche 74 (Boudebouz), Abi 74 (Hamouma), Gourna-Douath 88 (Bouanga), Rivera 89 (Camara) Angers SCO (0) 0 Yellow card: Capelle 85, Doumbia 88, El Melali 91 Subs used: El Melali 68 (Cabot), Cho 74 (Mathias Lage), Diony 74 (Bahoken), Bobichon 83 (Fulgini), Capelle 83 (Mangani) Referee: Jérôme Miguelgorry ................................................................. Saturday, December 12 fixtures (CET/GMT) Olympique Marseille v Monaco (1700/1600) Lens v Montpellier (2100/2000) Sunday, December 13 fixtures (CET/GMT) Nice v Rennes (1300/1200) Brest v Reims (1500/1400) Lorient v Nîmes (1500/1400) Nantes v Dijon (1500/1400) Strasbourg v Metz (1500/1400) Lille v Bordeaux (1700/1600) PSG v Olympique Lyonnais (2100/2000) Wednesday, December 16 fixtures (CET/GMT) Angers SCO v Strasbourg (1900/1800) Dijon v Lille (1900/1800) Montpellier v Metz (1900/1800) Nîmes v Nice (1900/1800) Reims v Nantes (1900/1800) Bordeaux v Saint-Étienne (2100/2000) Olympique Lyonnais v Brest (2100/2000) Monaco v Lens (2100/2000) PSG v Lorient (2100/2000) Rennes v Olympique Marseille (2100/2000)