Sep 11 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Friday (start times are CET) Bordeaux (0) 0 Yellow card: Otávio 55, Briand 79 Subs used: Adli 62 (Kalu), Maja 74 (de Préville), Briand 74 (Hwang Ui-jo), Poundjé 92 (Oudin) Olympique Lyonnais (0) 0 Yellow card: Dembélé 22, Marcelo 30, Andersen 68 Subs used: Thiago Mendes 59 (Bruno Guimarães), Aouar 59 (Dembélé), Kadewere 73 (Depay), Cherki 83 (Toko Ekambi) Referee: Ruddy Buquet ................................................................. Saturday, September 12 fixtures (CET/GMT) Montpellier v Nice (1700/1500) Saint-Étienne v Strasbourg (2100/1900) Sunday, September 13 fixtures (CET/GMT) Lille v Metz (1300/1100) Angers SCO v Reims (1500/1300) Dijon v Brest (1500/1300) Lorient v Lens (1500/1300) Nîmes v Rennes (1500/1300) Monaco v Nantes (1700/1500) PSG v Olympique Marseille (2100/1900) Tuesday, September 15 fixtures (CET/GMT) Montpellier v Olympique Lyonnais (2100/1900) Wednesday, September 16 fixtures (CET/GMT) PSG v Metz (2100/1900)