Ligue 1 Summaries

Feb 27 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Saturday (start times are CET) Bordeaux (1) 1 Scorers: S. Kalu 14 Yellow card: Koscielny 54 Subs used: Ben Arfa 76 (Kalu), Sissokho 76 (Zerkane), Mara 84 (Oudin) Metz (0) 2 Scorers: T. Delaine 72, Vágner 90+1 Yellow card: Centonze 51, Boulaya 57 Subs used: Vágner 66 (Leya), Pajot 66 (Angban), Ambrose 83 (Gueye) Referee: Aurélien Petit ................................................................. Dijon (17:00) PSG ................................................................. Sunday, February 28 fixtures (CET/GMT) Monaco v Brest (1300/1200) Angers SCO v Lens (1500/1400) Lorient v Saint-Étienne (1500/1400) Nîmes v Nantes (1500/1400) Reims v Montpellier (1500/1400) Lille v Strasbourg (1705/1605) Olympique Marseille v Olympique Lyonnais (2100/2000) Wednesday, March 3 fixtures (CET/GMT) Brest v Dijon (1900/1800) Olympique Lyonnais v Rennes (1900/1800) Metz v Angers SCO (1900/1800) Nice v Nîmes (1900/1800) Saint-Étienne v Lens (1900/1800) Bordeaux v PSG (2100/2000) Lille v Olympique Marseille (2100/2000) Montpellier v Lorient (2100/2000) Nantes v Reims (2100/2000) Strasbourg v Monaco (2100/2000)