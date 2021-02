Ligue 1 Summaries

Feb 24 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Wednesday (start times are CET) Nîmes (0) 1 Scorers: R. Ripart 88pen Yellow card: Guessoum 65, Reynet 90 Subs used: Ahlinvi 75 (Koné), Ben Amar 84 (Duljević) Lorient (0) 0 Yellow card: Moffi 38, Boisgard 61, Grbić 92, Laporte 94 Subs used: Grbić 66 (Moffi), Le Fée 79 (Wissa), Diarra 89 (Boisgard), Hamel 89 (Abergel) Referee: Jérôme Miguelgorry ................................................................. Friday, February 26 fixtures (CET/GMT) Rennes v Nice (2100/2000) Saturday, February 27 fixtures (CET/GMT) Bordeaux v Metz (1300/1200) Dijon v PSG (1700/1600) Sunday, February 28 fixtures (CET/GMT) Monaco v Brest (1300/1200) Angers SCO v Lens (1500/1400) Lorient v Saint-Étienne (1500/1400) Nîmes v Nantes (1500/1400) Reims v Montpellier (1500/1400) Lille v Strasbourg (1705/1605) Olympique Marseille v Olympique Lyonnais (2100/2000)