Ligue 1 Summaries

Feb 17 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Wednesday (start times are CET) Olympique Marseille (2) 3 Scorers: Álvaro González 14, S. Khaoui 42, S. Khaoui 53 Yellow card: Kamara 44, Sakai 94 Subs used: Germain 68 (Dieng), Thauvin 68 (Luis Henrique), Rongier 77 (Khaoui), Amavi 90 (Payet) Nice (0) 2 Scorers: A. Gouiri 47, M. Sellouki 87 Yellow card: Lees Melou 73 Subs used: Schneiderlin 46 (Trouillet), Ndoye 73 (Lees Melou), Sellouki 77 (Rony Lopes), Thuram-Ulien 80 (Boudaoui) Referee: Mikael Lesage ................................................................. Friday, February 19 fixtures (CET/GMT) Brest v Olympique Lyonnais (2100/2000) Saturday, February 20 fixtures (CET/GMT) Saint-Étienne v Reims (1300/1200) Nantes v Olympique Marseille (1700/1600) Sunday, February 21 fixtures (CET/GMT) Montpellier v Rennes (1300/1200) Lens v Dijon (1500/1400) Nice v Metz (1500/1400) Nîmes v Bordeaux (1500/1400) Strasbourg v Angers SCO (1500/1400) Lorient v Lille (1705/1605) PSG v Monaco (2100/2000)