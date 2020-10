Oct 18 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Saturday (start times are CET) Reims (1) 1 Scorers: Moreto Cassamã 15 Red card: Moreto Cassamã 70, Donis 90 Yellow card: Chavalerin 19, Ekitike 47, Drammeh 48, Faes 53 Subs used: Ekitike 35 (Kutesa), Drammeh 46 (Chavalerin), Doumbia 73 (Mbuku), Donis 81 (Sierhuis) Lorient (0) 3 Scorers: P. Hamel 61, Y. Wissa 65pen, T. Moffi 80 Yellow card: Hamel 34 Subs used: Grbić 73 (Hamel), Laurienté 76 (Boisgard), Monconduit 76 (Chalobah), Lemoine 83 (Moffi), Delaplace 83 (Abergel) Referee: Mikael Lesage ................................................................. Olympique Marseille (1) 3 Scorers: F. Thauvin 5, J. Amavi 54, Pablo 64og Yellow card: Sakai 7, Sanson 49, Ćaleta-Car 72 Missed penalty: F. Thauvin 14 Subs used: Gueye 74 (Cuisance), Aké 78 (Thauvin), Luis Henrique 86 (Benedetto), Strootman 86 (Rongier), Germain 87 (Ćaleta-Car) Bordeaux (0) 1 Scorers: J. Maja 83 Yellow card: Adli 4 Subs used: Poundjé 65 (Benito), Hwang Ui-jo 65 (Adli), Maja 66 (Ben Arfa), Zerkane 71 (Oudin), Briand 71 (de Préville) Referee: Frank Schneider ................................................................. Sunday, October 18 fixtures (CET/GMT) Strasbourg v Olympique Lyonnais (1300/1100) Angers SCO v Metz (1500/1300) Monaco v Montpellier (1500/1300) Nantes v Brest (1500/1300) Saint-Étienne v Nice (1700/1500) Lille v Lens (2100/1900)