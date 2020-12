Ligue 1 Summaries

Dec 23 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Wednesday (start times are CET) Bordeaux (0) 1 Scorers: Hwang Ui-jo 73 Yellow card: Benito 41, Bašić 65, Adli 78 Subs used: Poundjé 46 (Benito), Maja 46 (Zerkane), Traore 83 (Oudin), Bakwa 83 (Hwang Ui-jo), Lacoux 91 (Adli) Reims (2) 3 Scorers: Y. Abdelhamid 15, B. Dia 18, M. Munetsi 88 Yellow card: Berisha 78 Subs used: Toure 82 (Zeneli), Doumbia 83 (Berisha), Munetsi 83 (Mbuku) Referee: Jérôme Brisard ................................................................. Lens in play Brest ................................................................. Nice in play Lorient ................................................................. Nîmes in play Dijon ................................................................. Rennes (0) 1 Scorers: C. Grenier 52 Yellow card: Bourigeaud 42 Subs used: Camavinga 65 (Grenier), Hunou 73 (Niang), Dalbert Henrique 81 (Terrier) Metz (0) 0 Yellow card: Yade 26 Subs used: Ambrose 65 (Gueye), Tchimbembé 66 (Angban), Vágner 66 (Leya) Referee: Florent Batta ................................................................. Angers SCO (21:00) Olympique Marseille ................................................................. Olympique Lyonnais (21:00) Nantes ................................................................. Monaco (21:00) Saint-Étienne ................................................................. Montpellier (21:00) Lille ................................................................. PSG (21:00) Strasbourg .................................................................