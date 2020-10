Ligue 1 Top Scorers

Oct 18 (OPTA) - Top Scorers in the Ligue 1 on Sunday 1 I. Niane (Metz) 6 2 M. Depay (Lyon) 4 G. Kakuta (Racing Club de Lens) I. Ganago (Racing Club de Lens) K. Mbappé (Paris Saint-Germain) Y. Wissa (FC Lorient) 3 W. Ben Yedder (Monaco) 3 A. Delort (Montpellier HSC) B. Dia (Reims) Z. Ferhat (Nîmes Olympique) S. Guirassy (Stade Rennais) P. Hamel (FC Lorient) R. Hamouma (AS Saint-Étienne) T. Savanier (Montpellier HSC) F. Thauvin (Marseille) I. Traoré (Angers) 4 N. Aguerd (Stade Rennais) 2 B. Badiashile (Monaco) S. Bahoken (Angers) J. Bamba (Lille OSC Métropole) T. Bašić (Bordeaux) D. Bouanga (AS Saint-Étienne) D. Ćaleta-Car (Marseille) M. Chahiri (Strasbourg) G. Charbonnier (Stade Brestois 29) D. Congré (Montpellier HSC) Dante (Nice) D. Da Silva (Stade Rennais) Neymar (Paris Saint-Germain) Luiz Araujo (Lille OSC Métropole) K. Dolberg (Nice) J. Draxler (Paris Saint-Germain) R. Faivre (Stade Brestois 29) A. Florenzi (Paris Saint-Germain) A. Gouiri (Nice) A. Grbić (FC Lorient) M. Icardi (Paris Saint-Germain) S. Kalu (Bordeaux) G. Laborde (Montpellier HSC) I. Louza (Nantes) J. Maja (Bordeaux) S. Mounié (Stade Brestois 29) R. Perraud (Stade Brestois 29) K. Toko Ekambi (Lyon) B. Yılmaz (Lille OSC Métropole)