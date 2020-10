Oct 16 (OPTA) - Top Scorers in the Ligue 1 on Friday 1 I. Niane (Metz) 6 2 M. Depay (Lyon) 4 G. Kakuta (Racing Club de Lens) I. Ganago (Racing Club de Lens) 3 W. Ben Yedder (Monaco) 3 A. Delort (Montpellier HSC) B. Dia (Reims) Z. Ferhat (Nîmes Olympique) S. Guirassy (Stade Rennais) R. Hamouma (AS Saint-Étienne) T. Savanier (Montpellier HSC) I. Traoré (Angers) Y. Wissa (FC Lorient) 4 N. Aguerd (Stade Rennais) 2 B. Badiashile (Monaco) S. Bahoken (Angers) J. Bamba (Lille OSC Métropole) T. Bašić (Bordeaux) D. Bouanga (AS Saint-Étienne) D. Ćaleta-Car (Marseille) M. Chahiri (Strasbourg) G. Charbonnier (Stade Brestois 29) D. Congré (Montpellier HSC) Dante (Nice) D. Da Silva (Stade Rennais) Neymar (Paris Saint-Germain) Luiz Araujo (Lille OSC Métropole) K. Dolberg (Nice) J. Draxler (Paris Saint-Germain) R. Faivre (Stade Brestois 29) A. Gouiri (Nice) A. Grbić (FC Lorient) P. Hamel (FC Lorient) M. Icardi (Paris Saint-Germain) S. Kalu (Bordeaux) G. Laborde (Montpellier HSC) I. Louza (Nantes) K. Mbappé (Paris Saint-Germain) S. Mounié (Stade Brestois 29) R. Perraud (Stade Brestois 29) F. Thauvin (Marseille) B. Yılmaz (Lille OSC Métropole)