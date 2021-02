Feb 15 (OPTA) - The LPGA Rankings on Feb 9 Rnk Prv Total 1. (1) Jin Young ko (Korea Republic) 470.61 2. (2) Sei Young Kim (Korea Republic) 427.49 3. (3) Inbee Park (Korea Republic) 288.57 4. (4) Nelly Korda (US) 301.61 5. (5) Danielle Kang (US) 317.87 6. (6) Brooke Henderson (Canada) 301.75 7. (7) Nasa Hataoka (Japan) 281.03 8. (8) Minjee Lee (Australia) 279.33 9. (9) Hyo Joo Kim (Korea Republic) 249.68 10. (10) Sung Hyun Park (Korea Republic) 219.58 11. (11) Lexi Thompson (US) 196.98 12. (12) Jeong-Eun Lee6 (Korea Republic) 234.95 13. (13) Hinako Shibuno (Japan) 210.56 14. (14) So-Yeon Ryu (Korea Republic) 180.40 15. (15) Carlota Ciganda (Spain) 192.18 16. (16) Ayaka Furue (Japan) 129.76 17. (17) Jessica Korda (US) 143.80 18. (18) Haeran Ryu (Korea Republic) 125.80 19. (19) Hannah Green (Australia) 178.77 20. (20) Jennifer Kupcho (US) 115.71 21. (21) Ha Na Jang (Korea Republic) 178.05 22. (22) Ariya Jutanugarn (Thailand) 180.22 23. (23) Ai Suzuki (Japan) 173.26 24. (24) Mi Jung Hur (Korea Republic) 143.31 25. (25) Hye Jin Choi (Korea Republic) 192.09