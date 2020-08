LPGA Tour Aberdeen Standard Investments Ladies Scottish Open Scores

Aug 16 (OPTA) - Scores from the LPGA Tour Aberdeen Standard Investments Ladies Scottish Open on Sunday -5 Cheyenne Knight (USA) 72 68 69 70 Stacy Lewis (USA) 71 66 70 72 Azahara Munoz (Spain) 68 69 69 73 Emily K Pedersen (Denmark) 68 74 69 68 -4 Danielle Kang (USA) 71 71 69 69 Nanna Koerstz Madsen (Denmark) 69 71 75 65 -3 In Gee Chun (Korea Republic) 71 71 70 69 Xiyu Lin (China PR) 72 71 69 69 Amy Olson (USA) 68 71 71 71 -2 Andrea Lee (USA) 69 71 73 69 Jennifer Song (USA) 68 70 70 74 -1 Nasa Hataoka (Japan) 73 69 70 71 Kylie Henry (Scotland) 71 75 69 68 Lydia Ko (New Zealand) 70 72 67 74 Haru Nomura (Japan) 72 70 72 69 0 Hannah Green (Australia) 72 72 70 70 Minjee Lee (Australia) 68 73 70 73 1 Celine Boutier (France) 70 73 74 68 Manon De Roey (Belgium) 73 70 70 72 Moriya Jutanugarn (Thailand) 74 69 73 69 Leona Maguire (Republic of Ireland) 72 72 71 70 2 Brittany Altomare (USA) 70 73 73 70 Charley Hull (Great Britain) 74 72 72 68 Brittany Lang (USA) 73 73 71 69 Yu Liu (China PR) 71 70 69 76 Anna Nordqvist (Sweden) 70 72 74 70 Emma Talley (USA) 73 71 71 71 Anne Van Dam (Netherlands) 72 71 72 71 3 Daniela Holmqvist (Eswatini) 72 71 71 73 Nicole Broch Larsen (Denmark) 67 73 74 73 Kelly Tan (Malaysia) 73 72 73 69 Amy Yang (Korea Republic) 71 72 74 70 4 Eleanor Givens (England) 74 71 69 74 Megan Khang (USA) 76 71 73 68 Gerina Piller (USA) 70 72 72 74 YuJeong Son (Chinese Taipei) 71 74 74 69 Klara Spilkova (Czech Republic) 69 73 74 72 Charlotte Thomas (England) 71 74 71 72 5 Ashleigh Buhai (South Africa) 74 70 75 70 Austin Ernst (USA) 71 72 75 71 Kristen Gillman (USA) 71 73 71 74 Johanna Gustavsson (Sweden) 70 71 75 73 Alice Hewson (England) 74 72 74 69 Katherine Hull-kirk (Australia) 72 73 73 71 Caroline Inglis (USA) 71 71 72 75 Ariya Jutanugarn (Thailand) 73 70 73 73 Lee-Anne Pace (South Africa) 70 77 73 69 Annie Park (USA) 76 70 69 74 6 Sandra Gal (Germany) 69 74 73 74 7 Georgia Hall (England) 73 72 70 76 Sanna Nuutinen (Finland) 74 70 78 69 Jasmine Suwannapura (Thailand) 73 74 72 72 8 Olivia Cowan (Germany) 68 71 73 80 Meghan MacLaren (England) 73 71 73 75 9 Christina Kim (USA) 73 73 72 75 Pernilla Lindberg (Sweden) 71 76 73 73 Yealimi Noh (USA) 71 74 77 71 10 Jennifer Chang (USA) 73 74 73 74 Cydney Clanton (USA) 72 75 73 74 Muni He (USA) 72 73 74 75 Kyung Kim (Korea Republic) 75 72 75 72 Haley Moore (USA) 74 71 77 72 Lindsey Weaver (USA) 70 76 76 72 11 Lizette Salas (USA) 73 73 77 72 12 Tvesa Malik (India) 71 74 79 72 13 Hannah Burke (England) 72 75 73 77 14 Camilla Lennarth (Sweden) 74 71 73 80 Becky Morgan (Wales) 73 73 74 78 16 Gemma Dryburgh (Scotland) 70 75 73 82 18 Michele Thomson (Scotland) 78 69 79 76