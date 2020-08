MLB Angels vs Dodgers Box Score

Dodgers 8, Angels 3 Dodgers ab r h rbi bb so avg Betts RF 5 2 2 1 0 1 .314 Seager DH 4 1 2 3 0 1 .294 Muncy 2B-3B 4 1 1 2 0 1 .179 Bellinger CF 4 0 0 0 0 1 .187 Taylor SS 4 0 0 0 0 2 .268 Pederson LF 4 0 0 0 0 2 .153 Rios 3B 1 0 1 0 0 0 .276 Hernandez 2B 2 1 0 0 1 1 .242 Beaty 1B 4 2 3 1 0 0 .208 Ruiz C 4 1 1 1 0 2 .250 Totals 36 8 10 8 1 11 - Angels ab r h rbi bb so avg Fletcher SS 5 0 1 0 0 0 .300 La Stella 1B 4 0 0 0 0 0 .277 Trout CF 4 0 1 0 0 2 .301 Rendon 3B 3 1 1 1 1 0 .203 Ohtani DH 4 1 1 0 0 0 .203 Goodwin LF 3 1 2 1 1 1 .288 Adell RF 4 0 2 0 0 0 .214 Stassi C 3 0 1 1 1 0 .250 Rengifo 2B 4 0 1 0 0 0 .150 Totals 34 3 10 3 3 3 - Dodgers 0 0 3 4 0 1 0 0 0 -- 8 10 0 Angels 0 1 0 1 0 1 0 0 0 -- 3 10 1 Dodgers ip h r er bb so np era May 4.1 7 2 2 0 2 88 3.00 Graterol 0.2 0 0 0 0 0 6 3.72 Alexander, W (1-0) 2.0 3 1 1 0 0 22 1.23 Santana 2.0 0 0 0 3 1 37 2.38 Angels ip h r er bb so np era Teheran, L (0-2) 3.1 6 4 4 1 3 60 12.38 Andriese 2.2 4 4 4 0 5 46 7.20 Milner 1.0 0 0 0 0 2 12 1.69 Barnes 1.0 0 0 0 0 0 14 3.72 Middleton 1.0 0 0 0 0 1 10 5.00