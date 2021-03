MLB Angels vs Giants Box Score

Angels 5, Giants 4 Giants ab r h rbi bb so avg Dickerson DH 2 0 0 0 1 2 .222 Genoves OF-PH 0 0 0 0 1 0 .333 Casali C 2 0 0 0 1 0 .250 Bart C 1 0 0 0 0 0 .455 Wade Jr. CF 3 0 1 0 0 1 .222 Duggar CF 1 0 1 1 0 0 .308 Ruf LF 3 0 1 0 1 1 .250 Vosler 1B-3B 3 1 0 0 1 3 .333 Dubon 2B-SS 2 1 1 0 2 0 .375 Davis RF 2 0 0 0 0 2 .182 McCarthy RF 2 0 0 0 0 0 .200 Krizan 2B 2 1 1 0 1 0 .286 Luciano SS 1 0 0 0 0 1 .077 Wilson 3B 2 1 1 3 0 0 .133 Wyatt 1B 1 0 0 0 0 0 .250 Cueto P 0 0 0 0 0 0 .000 Littell P 0 0 0 0 0 0 .000 Marte P 0 0 0 0 0 0 .000 Bracho P 0 0 0 0 0 0 .000 Sherfy P 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 27 4 6 4 8 10 - Angels ab r h rbi bb so avg Fletcher 2B 3 1 2 0 0 0 .400 Rojas 2B 1 0 0 0 0 0 .400 Trout CF 3 1 1 2 0 1 .273 Adell CF 1 0 0 0 0 1 .182 Ohtani DH 3 0 2 0 0 0 .538 Marsh PH 1 0 0 0 0 1 .167 Rendon 3B 3 0 0 0 0 0 .222 Barreto 3B 1 0 0 0 0 1 .417 Upton LF 1 1 0 0 2 1 .455 Thaiss LF-PR 1 0 0 0 0 1 .154 Pujols 1B 3 1 3 1 0 0 .538 Gosselin 1B-PR 0 0 0 0 0 0 .200 Fowler RF 3 1 1 2 0 1 .250 Adams RF 0 0 0 0 0 0 .111 Bemboom C 2 0 0 0 0 0 .100 Graterol C 1 0 0 0 0 1 .333 Mulrine C 0 0 0 0 0 0 .000 Iglesias SS 2 0 0 0 0 0 .286 Mayfield SS 1 0 1 0 0 0 .125 Canning P 0 0 0 0 0 0 .000 Rowen P 0 0 0 0 0 0 .000 Brady P 0 0 0 0 0 0 .000 Iglesias P 0 0 0 0 0 0 .000 Mayers P 0 0 0 0 0 0 .000 Faria P 0 0 0 0 0 0 .000 Keller P 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 30 5 10 5 2 8 - Giants 0 3 0 0 0 1 0 -- 4 6 0 Angels 2 0 0 3 0 0 0 -- 5 10 0 Giants ip h r er bb so np era Cueto 3.0 5 2 2 0 2 - 3.60 Littell, BS (1) 1.0 3 3 3 1 0 - 9.00 Marte 1.0 1 0 0 1 1 - 0.00 Bracho 1.0 1 0 0 0 2 - 4.50 Sherfy 1.0 0 0 0 0 3 - 4.50 Angels ip h r er bb so np era Canning 1.2 2 3 3 4 3 - 12.27 Rowen 0.1 0 0 0 0 1 - 6.00 Brady 1.0 0 0 0 0 1 - 2.70 Iglesias, W (1-0) 1.0 1 0 0 1 1 - 3.00 Mayers 1.0 2 0 0 0 2 - 22.50 Faria 1.0 1 1 1 2 1 - 3.38 Keller, S (0) 1.0 0 0 0 1 1 - 8.31