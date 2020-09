Angels 2, Padres 0 Padres ab r h rbi bb so avg Profar LF 4 0 0 0 0 0 .230 Tatis Jr. SS 4 0 1 0 0 1 .305 Machado 3B 4 0 0 0 0 1 .298 Hosmer 1B 4 0 0 0 0 2 .301 Nola C 2 0 0 0 1 1 .200 Myers RF 3 0 1 0 0 0 .294 Moreland DH 2 0 0 0 1 0 .182 Cronenworth 2B 3 0 1 0 0 2 .346 Mateo CF 2 0 0 0 0 1 .188 Grisham PH-CF 1 0 0 0 0 1 .235 Totals 29 0 3 0 2 9 - Angels ab r h rbi bb so avg Simmons SS 4 0 2 1 0 0 .333 Trout CF 4 0 0 0 0 1 .267 Rendon 3B 4 1 2 0 0 0 .299 Upton LF 4 0 2 1 0 1 .159 Ward LF 0 0 0 0 0 0 .147 Ohtani DH 3 0 1 0 0 1 .189 Barreto 2B 3 0 0 0 0 1 .000 Walsh 1B 3 1 1 0 0 0 .118 Adell RF 1 0 0 0 2 0 .163 Bemboom C 3 0 1 0 0 1 .192 Totals 29 2 9 2 2 5 - Padres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 3 0 Angels 0 0 1 1 0 0 0 0 X -- 2 9 0 Padres ip h r er bb so np era Clevinger, L (0-1) 6.0 7 2 2 1 2 87 3.00 Strahm 1.0 1 0 0 1 1 22 2.12 Altavilla 1.0 1 0 0 0 2 13 0.00 Angels ip h r er bb so np era Heaney, W (3-2) 7.0 3 0 0 2 6 117 3.89 Mayers, H (2) 1.0 0 0 0 0 2 15 3.55 Pena, S (2) 1.0 0 0 0 0 1 9 1.86