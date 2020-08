MLB Astros vs Mariners Box Score

Astros 3, Mariners 2 Mariners ab r h rbi bb so avg Crawford SS 4 0 0 0 0 2 .268 Moore RF 2 0 1 0 2 1 .267 Lewis CF 4 0 2 1 0 1 .325 Seager 3B 4 0 0 0 0 1 .288 Vogelbach DH 2 0 0 0 2 0 .109 Lopes LF 4 0 0 0 0 1 .254 White 1B 2 1 0 0 1 2 .120 Gordon 2B 4 0 0 0 0 3 .125 Odom C 2 1 1 1 0 1 .143 Nola PH-C 1 0 0 0 1 0 .273 Totals 29 2 4 2 6 12 - Astros ab r h rbi bb so avg Springer CF 3 0 1 1 1 1 .193 Reddick RF 4 0 0 0 0 1 .280 Bregman 3B 4 0 1 0 0 0 .268 Gurriel 1B 4 0 1 0 0 1 .280 Correa SS 4 0 0 0 0 1 .293 Altuve 2B 4 0 1 0 0 2 .184 Tucker LF 4 2 1 1 0 1 .195 Toro DH 3 1 0 0 0 1 .148 Maldonado C 3 0 2 1 0 1 .235 Totals 33 3 7 3 1 9 - Mariners 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -- 2 4 1 Astros 0 1 0 1 0 0 0 0 1 -- 3 7 0 Mariners ip h r er bb so np era Sheffield 6.0 6 2 1 1 4 89 4.12 Altavilla 1.0 0 0 0 0 3 12 7.04 Gerber 1.0 0 0 0 0 1 16 6.75 Swanson, L (0-2) 0.1 1 1 1 0 1 11 15.19 Astros ip h r er bb so np era McCullers Jr. 5.2 3 2 2 3 7 97 5.47 Scrubb 1.0 0 0 0 2 1 20 0.00 Paredes 0.2 1 0 0 0 1 16 3.00 Taylor 0.2 0 0 0 1 2 14 1.69 Pressly, W (1-1) 1.0 0 0 0 0 1 10 6.35