MLB Astros vs Mets Box Score

Mets 1, Astros 0 Mets ab r h rbi bb so avg Nimmo LF 3 0 2 0 0 0 .467 Lee LF 1 0 0 0 0 1 .000 Lindor SS 4 0 0 0 0 1 .154 Tovar SS 0 0 0 0 0 0 .000 Conforto RF 3 0 1 0 0 0 .200 Fargas RF 1 0 0 0 0 0 .300 Alonso 1B 3 1 1 1 0 2 .313 Maxwell 1B 1 0 0 0 0 0 .286 Smith DH 4 0 1 0 0 2 .133 McNeil 2B 3 0 0 0 0 0 .071 Peraza 2B 0 0 0 0 0 0 .111 Davis 3B 1 0 0 0 2 0 .333 Drury 3B-PR 0 0 0 0 0 0 .250 McCann C 3 0 1 0 0 1 .385 Mazeika C 0 0 0 0 0 0 .200 Almora Jr. CF 3 0 0 0 0 2 .214 Smith CF 0 0 0 0 0 0 .000 deGrom P 0 0 0 0 0 0 .000 Montgomery P 0 0 0 0 0 0 .000 Barnes P 0 0 0 0 0 0 .000 Tarpley P 0 0 0 0 0 0 .000 Zamora P 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 30 1 6 1 2 9 - Astros ab r h rbi bb so avg Siri CF 2 0 0 0 0 1 .333 Meyers CF 1 0 0 0 1 1 .000 McCormick RF 2 0 0 0 0 2 .091 De La Cruz RF 2 0 0 0 0 0 .364 Souza Jr. LF 2 0 0 0 0 2 .077 Leon LF 2 0 0 0 0 2 .000 Jones 1B 2 0 1 0 0 1 .222 Toro 1B 1 0 0 0 0 1 .364 Maldonado C 2 0 0 0 0 1 .273 Stubbs C 1 0 0 0 0 0 .000 Kessinger 3B 2 0 0 0 0 2 .100 Hinojosa 3B 1 0 0 0 0 0 .000 Garcia 2B 2 0 0 0 0 0 .375 Nova 2B 1 0 0 0 0 0 .250 Pena SS 2 0 0 0 0 2 .000 De Goti SS 0 0 0 0 1 0 .364 Shaver DH 2 0 0 0 0 2 .000 Manea PH 1 0 0 0 0 0 .000 Greinke P 0 0 0 0 0 0 .000 Pressly P 0 0 0 0 0 0 .000 Solis P 0 0 0 0 0 0 .000 Rodriguez P 0 0 0 0 0 0 .000 Hartman P 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 28 0 1 0 2 17 - Mets 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -- 1 6 0 Astros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 1 0 Mets ip h r er bb so np era deGrom 3.0 0 0 0 0 7 - 0.00 Montgomery, W (1-0) 2.0 1 0 0 0 4 - 0.00 Barnes 1.0 0 0 0 0 3 - 9.00 Tarpley 2.0 0 0 0 0 2 - 1.80 Zamora, S (0) 1.0 0 0 0 2 1 - 0.00 Astros ip h r er bb so np era Greinke 3.0 2 0 0 0 4 - 2.25 Pressly 1.0 1 0 0 0 1 - 0.00 Solis 1.0 2 0 0 1 0 - 0.00 Rodriguez, L (0-1) 2.0 1 1 1 1 1 - 3.00 Hartman 2.0 0 0 0 0 3 - 1.59