MLB Astros vs Rangers Box Score

Astros 2, Rangers 1 Rangers ab r h rbi bb so avg Taveras CF 4 0 0 0 0 0 .222 Kiner-Falefa 3B 4 1 1 1 0 0 .284 Choo DH 3 0 0 0 1 1 .202 Solak LF 4 0 0 0 0 1 .264 Gallo RF 3 0 1 0 0 2 .180 Andrus SS 2 0 0 0 1 0 .183 Dietrich 1B 3 0 0 0 0 1 .184 Tejeda 2B 3 0 0 0 0 2 .200 Mathis C 2 0 0 0 0 0 .233 Guzman PH 1 0 1 0 0 0 .500 White PR 0 0 0 0 0 0 .000 Trevino C 0 0 0 0 0 0 .275 Totals 29 1 3 1 2 7 - Astros ab r h rbi bb so avg Springer CF 3 1 0 0 1 1 .194 Altuve 2B 4 0 1 0 0 0 .225 Brantley LF 3 1 1 2 0 1 .300 Gurriel 1B 3 0 0 0 0 0 .273 Tucker RF 3 0 0 0 0 0 .262 Correa SS 3 0 0 0 0 2 .285 Reddick DH 3 0 1 0 0 0 .272 Diaz 3B 3 0 0 0 0 0 .125 Mayfield 3B 0 0 0 0 0 0 .222 Maldonado C 1 0 0 0 2 1 .256 Totals 26 2 3 2 3 5 - Rangers 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -- 1 3 0 Astros 2 0 0 0 0 0 0 0 X -- 2 3 0 Rangers ip h r er bb so np era Allard, L (0-4) 7.0 2 2 2 2 4 79 5.40 Rodriguez 1.0 1 0 0 1 1 13 2.25 Astros ip h r er bb so np era Javier, W (4-1) 6.2 2 1 1 2 3 93 3.35 Raley, H (0) 0.1 0 0 0 0 1 4 5.87 Paredes, H (0) 1.0 1 0 0 0 1 9 3.07 Pressly, S (0) 1.0 0 0 0 0 2 14 4.26