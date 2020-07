MLB Athletics vs Angels Box Score

Athletics 3, Angels 0 Angels ab r h rbi bb so avg Fletcher 3B 4 0 2 0 1 1 .533 Trout CF 4 0 0 0 1 3 .214 Ohtani DH 4 0 0 0 0 3 .111 Upton LF 4 0 1 0 0 2 .125 La Stella 2B 3 0 2 0 1 0 .267 Pujols 1B 4 0 1 0 0 1 .083 Castro C 2 0 1 0 0 1 .222 Ward PH-RF 2 0 0 0 0 1 .125 Simmons SS 4 0 1 0 0 0 .188 Thaiss PR 0 0 0 0 0 0 .000 Goodwin RF 2 0 0 0 0 0 .333 Stassi PH-C 2 0 1 0 0 0 .400 Totals 35 0 9 0 3 12 - Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 4 1 1 0 0 1 .250 Laureano CF 2 0 0 1 1 0 .417 Chapman 3B 4 0 3 1 0 1 .250 Olson 1B 3 0 0 0 1 2 .154 Canha LF 4 1 2 1 0 1 .333 Davis DH 4 0 0 0 0 2 .000 Piscotty RF 3 0 0 0 0 3 .100 Murphy C 3 0 0 0 0 1 .143 Kemp 2B 2 1 0 0 1 1 .000 Totals 29 3 6 3 3 12 - Angels 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 9 0 Athletics 0 0 2 1 0 0 0 0 X -- 3 6 0 Angels ip h r er bb so np era Canning, L (0-1) 4.2 4 3 3 2 7 82 5.79 Pena 2.1 1 0 0 0 4 39 0.00 Bedrosian 1.0 1 0 0 1 1 20 0.00 Athletics ip h r er bb so np era Bassitt 4.0 5 0 0 1 5 66 0.00 Smith, W (2-0) 2.0 1 0 0 0 1 21 0.00 McFarland, H (0) 0.2 1 0 0 0 0 10 0.00 Petit, H (0) 0.1 0 0 0 0 1 11 0.00 Diekman, H (0) 1.0 0 0 0 2 3 23 0.00 Soria, S (1) 1.0 2 0 0 0 2 23 0.00