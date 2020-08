Athletics 5, Rangers 1 Rangers ab r h rbi bb so avg Andrus SS 4 0 0 0 0 1 .156 Rangers ab r h rbi bb so avg Andrus SS 4 0 0 0 0 1 .156 Solak 2B 4 0 0 0 0 2 .185 Solak 2B 4 0 0 0 0 2 .185 Gallo RF 4 1 1 0 0 2 .303 Gallo RF 4 1 1 0 0 2 .303 Frazier 1B 4 0 2 1 0 1 .233 Frazier 1B 4 0 2 1 0 1 .233 Chirinos C 4 0 0 0 0 0 .158 Chirinos C 4 0 0 0 0 0 .158 Heineman CF 3 0 0 0 0 1 .188 Heineman CF 3 0 0 0 0 1 .188 Kiner-Falefa 3B 2 0 2 0 1 0 .273 Kiner-Falefa 3B 2 0 2 0 1 0 .273 Garcia LF 3 0 0 0 0 2 .000 Garcia LF 3 0 0 0 0 2 .000 Refsnyder DH 1 0 0 0 1 0 .444 Refsnyder DH 1 0 0 0 1 0 .444 Choo PH-DH 1 0 0 0 0 0 .143 Choo PH-DH 1 0 0 0 0 0 .143 Totals 56 1 5 1 4 9 - Totals 56 1 5 1 4 9 - Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 4 0 0 0 0 2 .188 Athletics ab r h rbi bb so avg Semien SS 4 0 0 0 0 2 .188 Laureano CF 4 0 0 0 0 1 .289 Laureano CF 4 0 0 0 0 1 .289 Olson 1B 3 0 0 0 1 1 .139 Olson 1B 3 0 0 0 1 1 .139 Barreto PR 0 1 0 0 0 0 .000 Barreto PR 0 1 0 0 0 0 .000 Chapman 3B 4 2 2 1 0 1 .222 Chapman 3B 4 2 2 1 0 1 .222 Canha DH 1 1 0 0 3 1 .286 Canha DH 1 1 0 0 3 1 .286 Grossman LF 4 0 0 0 0 0 .259 Grossman LF 4 0 0 0 0 0 .259 Piscotty RF 3 1 2 4 1 1 .276 Piscotty RF 3 1 2 4 1 1 .276 Murphy C 3 0 0 0 0 2 .150 Murphy C 3 0 0 0 0 2 .150 Kemp 2B 3 0 2 0 0 0 .231 Kemp 2B 3 0 2 0 0 0 .231 Totals 54 5 6 5 10 9 - Totals 54 5 6 5 10 9 - Rangers 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -- 1 5 1 Rangers 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -- 1 5 1 Athletics 0 0 0 0 0 0 1 0 4 -- 5 6 0 Athletics 0 0 0 0 0 0 1 0 4 -- 5 6 0 Rangers ip h r er bb so np era Lynn 6.1 3 1 1 3 7 107 0.49 Rangers ip h r er bb so np era Lynn 6.1 3 1 1 3 7 107 0.49 Hernandez 1.2 1 0 0 0 2 20 2.70 Hernandez 1.2 1 0 0 0 2 20 2.70 Volquez, L (0-1) 0.1 1 3 3 2 0 20 8.10 Volquez, L (0-1) 0.1 1 3 3 2 0 20 8.10 Chavez 0.0 1 1 1 0 0 1 6.35 Chavez 0.0 1 1 1 0 0 1 6.35 Athletics ip h r er bb so np era Luzardo 5.0 2 0 0 2 5 76 2.31 Athletics ip h r er bb so np era Luzardo 5.0 2 0 0 2 5 76 2.31 Petit 1.0 2 1 1 0 0 14 3.18 Petit 1.0 2 1 1 0 0 14 3.18 McFarland 1.0 1 0 0 0 1 14 0.00 McFarland 1.0 1 0 0 0 1 14 0.00 Soria 1.0 0 0 0 0 2 8 0.00 Soria 1.0 0 0 0 0 2 8 0.00 Hendriks, W (1-0) 1.0 0 0 0 0 1 10 1.69 Hendriks, W (1-0) 1.0 0 0 0 0 1 10 1.69