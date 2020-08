Red Sox 9, Blue Jays 7 Red Sox ab r h rbi bb so avg Verdugo LF 5 1 2 1 0 1 .303 Devers 3B 5 1 2 3 0 3 .230 Martinez DH 4 0 0 1 0 0 .219 Bogaerts SS 5 2 3 0 0 0 .287 Moreland 1B 3 2 2 2 2 0 .357 Vazquez C 5 1 1 0 0 1 .255 Pillar RF 5 0 0 0 0 1 .265 Bradley Jr. CF 3 1 2 2 1 0 .250 Peraza 2B 3 1 1 0 0 0 .241 Totals 38 9 13 9 3 6 - Blue Jays ab r h rbi bb so avg Biggio RF 3 2 1 0 2 0 .279 Grichuk DH 5 1 2 0 0 1 .302 Guerrero Jr. 1B 5 0 1 2 0 0 .245 Hernandez CF 4 2 1 1 1 1 .292 Gurriel Jr. LF 4 1 1 2 1 1 .263 Shaw 3B 1 0 0 0 0 0 .216 Panik 2B 3 0 2 0 1 1 .196 Jansen C 4 0 2 2 0 2 .161 Tellez PH 1 0 0 0 0 1 .224 Drury 2B-3B 4 0 0 0 0 2 .152 Espinal SS 4 1 3 0 0 1 .235 Totals 38 7 13 7 5 10 - Red Sox 0 1 0 2 0 6 0 0 0 -- 9 13 0 Blue Jays 4 0 0 2 0 0 0 0 1 -- 7 13 0 Red Sox ip h r er bb so np era Hart 3.1 8 6 6 3 3 70 13.00 Valdez, W (1-0) 1.2 1 0 0 1 2 29 0.98 Hernandez, H (0) 2.0 2 0 0 1 2 36 0.00 Brasier, H (0) 1.0 0 0 0 0 1 14 5.56 Barnes, S (4) 1.0 2 1 1 0 2 22 6.00 Blue Jays ip h r er bb so np era Anderson 5.0 7 4 3 1 3 83 3.68 Font, H (0) 0.1 3 4 4 0 0 19 11.00 Cole, BS (1) 0.2 2 1 1 0 0 17 1.32 Bergen 1.2 1 0 0 1 3 34 0.00 Gaviglio 1.1 0 0 0 1 0 12 9.00