MLB Blue Jays vs Red Sox Box Score

Blue Jays 9, Red Sox 1 Red Sox ab r h rbi bb so avg Verdugo LF 4 0 0 0 0 1 .291 Devers 3B 4 0 0 0 0 2 .222 Martinez DH 3 0 0 0 1 0 .213 Bogaerts SS 4 0 0 0 0 1 .276 Moreland 1B 4 1 1 1 0 2 .350 Vazquez C 2 0 1 0 1 0 .260 Pillar RF 3 0 0 0 0 0 .257 Bradley Jr. CF 3 0 1 0 0 0 .253 Chavis 2B 2 0 0 0 1 1 .226 Totals 29 1 3 1 3 7 - Blue Jays ab r h rbi bb so avg Biggio 2B 5 1 1 0 0 2 .275 Grichuk CF 5 2 2 2 0 1 .307 Shaw 3B 4 0 0 0 0 1 .205 Hernandez RF 3 1 1 0 1 1 .294 Guerrero Jr. DH 4 2 2 3 0 1 .255 Tellez 1B 4 2 3 4 0 0 .254 Gurriel Jr. LF 2 0 0 0 2 0 .257 McGuire C 4 0 0 0 0 0 .094 Espinal SS 3 1 2 0 1 0 .270 Totals 34 9 11 9 4 6 - Red Sox 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -- 1 3 0 Blue Jays 1 1 0 2 0 0 5 0 X -- 9 11 0 Red Sox ip h r er bb so np era Brewer, L (0-2) 3.2 5 4 4 2 4 80 4.57 Weber 2.2 3 3 3 1 1 47 6.00 Brice 0.2 2 2 2 1 0 12 7.53 Osich 1.0 1 0 0 0 1 13 6.59 Blue Jays ip h r er bb so np era Merryweather 2.0 1 0 0 0 3 36 0.00 Yamaguchi, W (1-2) 4.0 2 1 1 2 2 59 4.26 Dolis, H (0) 1.0 0 0 0 1 1 19 2.57 Bass 1.0 0 0 0 0 1 11 1.98 Reid-Foley 1.0 0 0 0 0 0 8 0.00