MLB Blue Jays vs Yankees Box Score

Yankees 5, Blue Jays 1 Yankees ab r h rbi bb so avg Tauchman CF 3 0 1 0 0 0 .222 Florial CF 2 1 1 0 0 1 .500 Voit DH 2 0 0 0 1 2 .111 Seigler OF-PR 1 1 1 0 0 0 .500 Bruce 1B 3 0 0 0 0 2 .333 Gittens 1B 0 1 0 0 1 0 .429 Frazier LF 3 0 1 0 0 1 .200 Milone LF 0 1 0 1 1 0 .200 Dietrich 2B 3 0 0 0 0 3 .077 Park 2B 0 1 0 1 1 0 .000 Higashioka C 3 0 0 0 0 1 .118 McDowell C 1 0 1 3 0 0 .500 Wade SS 3 0 1 0 0 1 .176 Peraza SS 1 0 0 0 0 1 .100 Estrada 3B 3 0 0 0 0 2 .133 Alvarez 3B 0 0 0 0 1 0 .125 Allen RF 3 0 0 0 0 1 .000 Amburgey RF 1 0 0 0 0 1 .000 Garcia P 0 0 0 0 0 0 .000 Luetge P 0 0 0 0 0 0 .000 Wojciechowski P 0 0 0 0 0 0 .000 Nelson P 0 0 0 0 0 0 .000 Goody P 0 0 0 0 0 0 .000 Otto P 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 32 5 6 5 5 16 - Blue Jays ab r h rbi bb so avg Springer RF 1 0 0 0 1 1 .214 Young PH-RF 2 0 0 0 0 1 .154 Semien 2B 3 0 0 0 0 0 .190 Lopez 2B 0 0 0 0 1 0 .125 Bichette SS 2 0 0 0 1 0 .125 Espinal SS 1 0 0 0 0 0 .250 Guerrero Jr. 1B 1 1 0 0 1 1 .385 White 1B 1 0 0 0 1 1 .071 Biggio 3B 2 0 0 0 0 0 .222 Groshans 3B 2 0 1 0 0 0 .111 Gurriel Jr. LF 2 0 1 0 0 0 .300 Valera LF 2 0 0 0 0 1 .133 Grichuk DH 3 0 0 0 0 1 .143 Martinez PH 1 0 0 0 0 1 .400 McGuire C 1 0 0 0 1 1 .182 Moreno C 1 0 0 0 0 0 .000 Davis CF 2 0 0 0 0 0 .333 Martin CF 0 0 0 0 1 0 .000 Manoah P 0 0 0 0 0 0 .000 Woods Richardson P 0 0 0 0 0 0 .000 Rees P 0 0 0 0 0 0 .000 Kloffenstein P 0 0 0 0 0 0 .000 Van Eyk P 0 0 0 0 0 0 .000 Castro P 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 27 1 2 0 7 8 - Yankees 0 0 0 0 0 0 0 0 5 -- 5 6 1 Blue Jays 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -- 1 2 0 Yankees ip h r er bb so np era Garcia 3.0 1 1 0 2 2 - 2.25 Luetge 1.0 0 0 0 1 1 - 0.00 Wojciechowski 2.0 0 0 0 1 0 - 10.38 Nelson 1.1 1 0 0 0 2 - 0.00 Goody, W (1-0) 0.2 0 0 0 2 1 - 1.93 Otto 1.0 0 0 0 1 2 - 0.00 Blue Jays ip h r er bb so np era Manoah 3.0 0 0 0 0 7 - 0.00 Woods Richardson 3.0 2 0 0 0 3 - 0.00 Rees 1.0 0 0 0 1 2 - 0.00 Kloffenstein 1.0 1 0 0 0 1 - 0.00 Van Eyk, BS (0) 0.0 2 5 5 3 0 - 0.00 Castro 1.0 1 0 0 1 3 - 1.93