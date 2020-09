MLB Blue Jays vs Yankees Box Score

Blue Jays 2, Yankees 1 Yankees ab r h rbi bb so avg LeMahieu 3B 5 0 1 0 0 0 .355 Voit 1B 5 1 1 0 0 2 .273 Hicks CF 2 0 1 0 1 0 .214 Frazier RF 2 0 0 0 2 2 .276 Torres SS 3 0 0 0 1 1 .225 Tauchman LF 2 0 0 1 0 0 .238 Higashioka PH 1 0 0 0 0 0 .192 Gardner LF 0 0 0 0 0 0 .170 Sanchez C 4 0 0 0 0 1 .125 Andujar DH 4 0 2 0 0 1 .240 Wade 2B 1 0 0 0 2 1 .155 Ford PH 1 0 0 0 0 1 .139 Totals 30 1 5 1 6 9 - Blue Jays ab r h rbi bb so avg Biggio 2B 3 0 0 0 1 2 .247 Grichuk CF 3 0 0 0 1 1 .272 Tellez 1B 3 0 0 0 0 0 .283 Shaw 1B 0 0 0 0 0 0 .246 Guerrero Jr. DH 3 0 0 0 0 2 .252 Gurriel Jr. LF 3 0 1 0 0 0 .301 Panik 3B 3 1 1 0 0 2 .273 Davis RF 3 1 1 2 0 1 .333 Jansen C 3 0 0 0 0 3 .149 Espinal SS 3 0 1 0 0 2 .240 Totals 27 2 4 2 2 13 - Yankees 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -- 1 5 1 Blue Jays 0 2 0 0 0 0 0 0 X -- 2 4 1 Yankees ip h r er bb so np era Happ, L (1-2) 6.1 4 2 2 2 10 113 4.31 King 0.2 0 0 0 0 1 9 6.14 Britton 1.0 0 0 0 0 2 11 2.77 Blue Jays ip h r er bb so np era Walker 4.0 2 0 0 5 3 88 2.95 Yamaguchi, W (2-3) 2.0 3 1 1 1 3 37 3.98 Cole, H (3) 1.0 0 0 0 0 1 15 2.33 Kay, H (0) 1.0 0 0 0 0 0 12 2.45 Dolis, S (7) 1.0 0 0 0 0 2 17 1.77