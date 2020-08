Braves 10, Blue Jays 1 Blue Jays ab r h rbi bb so avg Bichette SS 4 0 0 0 0 0 .240 Biggio 2B 3 0 0 0 1 0 .182 Hernandez RF 4 0 1 0 0 1 .313 Gurriel Jr. DH 4 0 1 0 0 1 .308 Guerrero Jr. 1B 3 1 2 0 1 0 .219 Grichuk CF 3 0 0 0 1 2 .308 Jansen C 3 0 0 0 1 1 .200 Drury 3B 2 0 0 0 0 0 .111 Panik PH-3B 1 0 0 0 0 0 .200 Alford LF 2 0 1 1 0 0 .250 Fisher PH-LF 1 0 0 0 0 1 .250 Totals 30 1 5 1 4 6 - Braves ab r h rbi bb so avg Acuna Jr. RF 3 2 2 0 2 0 .250 Swanson SS 5 1 2 2 0 0 .340 Freeman 1B 4 1 0 1 1 0 .195 Ozuna LF 3 0 0 0 1 1 .300 Duvall LF 1 1 1 1 0 0 .357 Adams DH 2 1 1 1 0 0 .212 Camargo PH-DH 3 1 2 1 0 1 .259 Riley 3B 3 1 1 3 2 1 .138 Albies 2B 4 0 0 0 1 1 .159 Flowers C 5 1 2 1 0 1 .300 Inciarte CF 4 1 2 0 0 0 .200 Totals 37 10 13 10 7 5 - Blue Jays 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -- 1 5 0 Braves 0 2 0 0 4 0 0 4 X -- 10 13 0 Blue Jays ip h r er bb so np era Shoemaker, L (0-1) 4.2 6 6 6 3 2 88 5.91 Waguespack 0.1 2 0 0 2 0 20 0.00 Kay 2.0 0 0 0 1 3 19 1.93 Font 0.1 5 4 4 0 0 22 27.00 Yamaguchi 0.2 0 0 0 1 0 12 21.60 Braves ip h r er bb so np era Fried, W (2-0) 6.0 4 1 1 2 3 80 2.04 O'Day 1.0 1 0 0 1 2 22 2.45 Tomlin 1.0 0 0 0 0 1 7 0.00 Sobotka 1.0 0 0 0 1 0 21 0.00