MLB Braves vs Marlins Box Score

Marlins 5, Braves 4 Marlins ab r h rbi bb so avg Dickerson LF 5 0 1 0 0 1 .225 Harrison PR-RF 1 0 0 0 0 0 .129 Marte CF 6 1 1 1 0 1 .300 Aguilar 1B-3B 3 1 1 1 2 0 .273 Joyce RF 3 0 1 0 0 1 .280 Brinson PH-RF-LF 2 0 0 0 0 1 .236 Cooper DH 4 1 0 0 1 0 .244 Berti 3B 3 0 1 1 1 1 .250 Diaz 1B 0 0 0 0 0 0 .154 Chisholm 2B 4 1 0 0 0 1 .083 Anderson PH-2B 0 0 0 0 1 0 .227 Rojas SS 5 1 4 2 0 1 .375 Alfaro C 3 0 0 0 2 0 .152 Totals 39 5 9 5 7 7 - Braves ab r h rbi bb so avg Acuna Jr. RF-CF 3 1 0 0 1 0 .277 Swanson SS 3 1 2 0 2 0 .301 Freeman 1B 2 0 1 2 2 0 .317 Ozuna DH 4 0 0 0 1 2 .311 d'Arnaud C 4 0 1 0 1 0 .317 Culberson PR 0 0 0 0 0 0 .143 Markakis LF-RF 5 0 0 0 0 0 .259 Riley 3B 5 0 0 0 0 1 .234 Hechavarria 2B 5 1 2 0 0 1 .256 Inciarte CF 2 0 1 1 0 0 .200 Duvall PH-LF 1 1 1 1 0 0 .265 Totals 34 4 8 4 7 4 - Marlins 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 -- 5 9 3 Braves 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -- 4 8 2 Marlins ip h r er bb so np era Urena 5.0 4 3 3 3 2 83 5.40 Smith, H (0) 1.2 2 0 0 1 0 29 2.45 Hoyt, H (0) 0.1 0 0 0 0 1 4 1.86 Boxberger, H (1) 1.0 0 0 0 1 1 25 1.38 Kintzler, BS (9) 1.0 2 1 1 2 0 23 3.31 Vincent, S (0) 1.0 0 0 0 0 0 6 3.07 Braves ip h r er bb so np era Anderson 3.0 2 2 1 4 4 83 2.40 Erlin 3.0 5 2 2 0 1 42 6.84 Smith 1.0 0 0 0 1 1 15 5.59 Greene 1.0 1 0 0 0 1 13 0.90 Melancon 1.0 0 0 0 0 0 11 2.45 Minter, L (1-1) 1.0 1 1 0 2 0 14 0.59