MLB Braves vs Marlins Box Score

Marlins 8, Braves 0 Marlins ab r h rbi bb so avg Dickerson LF 5 0 2 0 0 1 .232 Brinson RF-LF 0 0 0 0 0 0 .236 Marte CF 5 0 0 0 0 2 .290 Aguilar 1B 5 2 2 0 0 1 .278 Joyce RF-LF 4 1 1 1 1 1 .278 Harrison PR-RF 0 1 0 0 0 0 .129 Anderson 3B 3 1 3 1 1 0 .246 Cooper DH 5 1 2 3 0 0 .261 Chisholm 2B 4 1 0 0 1 3 .063 Rojas SS 4 0 1 0 0 0 .367 Alfaro C 4 1 2 2 0 1 .180 Totals 39 8 13 7 3 9 - Braves ab r h rbi bb so avg Acuna Jr. RF-CF 4 0 0 0 0 3 .265 Swanson SS 3 0 0 0 1 2 .295 Freeman 1B 4 0 2 0 0 0 .322 Ozuna DH 4 0 1 0 0 1 .310 Riley 3B 3 0 1 0 0 0 .237 Duvall LF 4 0 0 0 0 1 .256 Flowers C 4 0 0 0 0 2 .267 Hechavarria 2B 2 0 0 0 1 0 .244 Inciarte CF 2 0 0 0 0 1 .196 d'Arnaud PH 1 0 0 0 0 0 .314 Markakis RF 0 0 0 0 0 0 .259 Totals 31 0 4 0 2 10 - Marlins 0 1 1 3 0 0 1 0 2 -- 8 13 0 Braves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 4 1 Marlins ip h r er bb so np era Sanchez, W (2-1) 6.0 3 0 0 1 6 89 1.80 Hoyt 0.2 0 0 0 1 1 22 1.74 Bleier 0.1 0 0 0 0 0 2 3.24 Vincent 1.0 1 0 0 0 3 24 2.87 Stanek 1.0 0 0 0 0 0 7 13.50 Braves ip h r er bb so np era Wright, L (0-4) 4.0 7 5 5 2 4 83 8.05 Matzek 2.0 1 0 0 0 2 27 3.66 Jackson 1.0 3 1 1 1 0 21 4.24 Webb 2.0 2 2 0 0 3 33 0.00