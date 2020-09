Braves 10, Nationals 3 Nationals ab r h rbi bb so avg Robles CF 4 0 0 0 0 2 .256 Eaton RF 4 1 1 0 0 0 .221 Turner SS 4 1 1 1 0 0 .365 Cabrera DH 4 0 1 1 0 2 .223 Holt LF 4 1 3 0 0 0 .212 Gomes C 4 0 0 0 0 1 .273 Thames 1B 4 0 1 1 0 2 .211 Kieboom 3B 4 0 1 0 0 0 .207 Garcia 2B 2 0 0 0 0 0 .293 Harrison 2B 1 0 0 0 0 1 .297 Totals 35 3 8 3 0 8 - Braves ab r h rbi bb so avg Acuna Jr. CF-RF 2 2 1 0 3 0 .286 Swanson SS 3 2 2 0 2 0 .294 Freeman 1B 4 2 1 4 1 1 .314 Ozuna LF 5 1 3 4 0 0 .320 Inciarte CF 0 0 0 0 0 0 .193 d'Arnaud DH 4 0 0 0 0 3 .320 Riley 3B 3 1 1 0 2 0 .244 Duvall RF-LF 5 1 1 0 0 1 .259 Flowers C 4 0 2 2 1 2 .293 Hechavarria 2B 5 1 2 0 0 0 .235 Totals 35 10 13 10 9 7 - Nationals 0 1 0 0 0 0 0 0 2 -- 3 8 0 Braves 0 0 0 2 1 4 3 0 X -- 10 13 0 Nationals ip h r er bb so np era Corbin, L (2-4) 5.1 9 5 5 4 6 106 4.34 Finnegan 0.1 1 2 2 2 0 22 4.70 Bacus 1.0 2 3 3 3 0 31 7.94 Harper 1.1 1 0 0 0 1 16 6.06 Braves ip h r er bb so np era Tomlin, W (2-2) 6.0 3 1 1 0 2 75 3.77 Martin 1.0 1 0 0 0 3 25 0.82 O'Day 1.0 0 0 0 0 2 14 0.71 Wilson 1.0 4 2 2 0 1 21 13.50