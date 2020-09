MLB Brewers vs Pirates Box Score

Brewers 6, Pirates 5 Pirates ab r h rbi bb so avg Gonzalez SS 5 1 1 2 0 3 .266 Frazier LF 4 0 1 1 0 1 .208 Newman 2B 4 0 0 0 0 1 .253 Bell DH 3 0 0 0 1 3 .212 Moran 1B 2 1 0 0 2 0 .253 Stallings C 3 1 1 0 1 2 .324 Polanco RF 4 0 0 0 0 2 .114 Osuna 3B 4 0 1 2 0 2 .140 Tucker CF 3 2 1 0 1 1 .243 Totals 32 5 5 5 5 15 - Brewers ab r h rbi bb so avg Urias SS-3B 5 0 0 0 0 3 .250 Yelich LF 4 1 1 0 0 2 .197 Hiura 2B 3 1 1 1 0 0 .229 Smoak 1B 3 0 0 0 1 0 .189 Gamel CF 3 2 3 1 1 0 .232 Gyorko DH 4 1 1 0 0 2 .261 Narvaez C 3 1 1 0 0 2 .167 Mathias PH-RF 1 0 0 0 0 0 .313 Peterson RF 1 0 0 0 2 0 .143 Garcia PH 0 0 0 0 1 0 .223 Nottingham PR-C 0 0 0 0 0 0 .167 Sogard 3B 3 0 1 1 0 0 .185 Arcia PH-SS 1 0 1 1 0 0 .262 Totals 31 6 9 4 5 9 - Pirates 0 0 2 0 1 2 0 0 0 -- 5 5 2 Brewers 0 2 1 1 1 0 0 1 X -- 6 9 0 Pirates ip h r er bb so np era Williams 4.0 7 5 3 2 6 89 5.50 Howard 2.0 0 0 0 2 2 28 2.77 Bashlor 1.0 0 0 0 0 0 10 7.94 Turley, L (0-1) 0.2 1 1 1 1 0 16 4.85 Stratton 0.1 1 0 0 0 1 9 4.41 Brewers ip h r er bb so np era Suter 3.0 1 2 2 1 3 50 4.08 Rasmussen 2.0 2 1 1 2 2 39 3.68 Peralta, BS (0) 1.1 2 2 2 1 3 35 4.74 Williams, W (3-1) 1.2 0 0 0 1 4 31 0.64 Hader, S (0) 1.0 0 0 0 0 3 18 1.69