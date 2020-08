MLB Brewers vs Reds Box Score

Reds 6, Brewers 1 Reds ab r h rbi bb so avg Akiyama CF 4 0 0 0 0 0 .203 Castellanos RF 3 2 3 2 0 0 .267 Winker DH 3 2 3 3 1 0 .325 Suarez 3B 3 0 1 0 1 0 .163 Moustakas 1B 4 0 1 0 0 1 .205 Galvis 2B 3 1 1 0 1 0 .222 Payton LF 2 0 1 0 0 1 .286 Ervin PH-LF 2 0 0 0 0 0 .086 Garcia SS 2 1 1 0 1 1 .500 Casali C 2 0 1 1 1 1 .190 Totals 28 6 12 6 5 4 - Brewers ab r h rbi bb so avg Garcia CF 4 0 1 0 0 0 .229 Yelich LF 3 0 0 0 1 1 .194 Hiura DH 4 0 1 0 0 1 .243 Smoak 1B 4 0 0 0 0 3 .202 Gamel RF 3 0 1 0 0 0 .197 Narvaez C 3 1 1 1 0 0 .175 Arcia SS 2 0 2 0 1 0 .271 Peterson 2B 2 0 1 0 0 1 .250 Gyorko PH 0 0 0 0 1 0 .219 Urias PR-3B 0 0 0 0 0 0 .268 Sogard 3B 2 0 0 0 0 0 .176 Braun PH 1 0 0 0 0 1 .204 Mathias 2B 0 0 0 0 0 0 .333 Totals 28 1 7 1 3 7 - Reds 0 1 2 0 2 1 0 -- 6 12 0 Brewers 0 0 0 0 0 1 0 -- 1 7 0 Reds ip h r er bb so np era Gray, W (5-1) 5.0 4 0 0 2 4 85 1.94 Jones 0.2 2 1 1 0 1 26 6.75 Biddle 0.2 1 0 0 1 1 20 0.00 Stephenson 0.2 0 0 0 0 1 16 9.00 Brewers ip h r er bb so np era Houser, L (1-3) 4.0 9 4 4 1 3 82 4.36 Claudio 1.0 2 1 1 1 1 29 5.59 Feyereisen 2.0 1 1 1 3 0 30 6.00