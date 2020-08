Brewers 4, Reds 2 Reds ab r h rbi bb so avg Votto 1B 3 0 0 0 1 0 .200 Castellanos RF 4 0 2 0 0 1 .253 Suarez 3B 4 1 1 1 0 0 .154 Davidson DH 3 0 0 0 1 2 .214 Moustakas 2B 3 0 0 0 0 2 .194 Ervin CF 3 0 0 0 0 1 .094 Winker LF 3 0 1 0 0 1 .315 Casali C 3 1 1 1 0 1 .179 Farmer SS 3 0 0 0 0 1 .270 Totals 29 2 5 2 2 9 - Brewers ab r h rbi bb so avg Garcia CF 4 0 0 0 0 1 .227 Yelich LF 3 1 1 0 1 1 .198 Hiura DH 3 1 1 0 0 1 .243 Smoak 1B 4 1 2 3 0 2 .217 Braun RF 4 0 1 0 0 1 .208 Gamel RF 0 0 0 0 0 0 .185 Narvaez C 4 1 2 1 0 0 .175 Urias 2B 4 0 0 0 0 2 .268 Sogard 3B 3 0 0 0 0 1 .186 Arcia SS 2 0 0 0 1 1 .246 Totals 31 4 7 4 2 10 - Reds 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -- 2 5 0 Brewers 1 0 2 1 0 0 0 0 X -- 4 7 0 Reds ip h r er bb so np era Bauer, L (3-1) 6.1 7 4 4 2 8 109 1.65 Antone 0.2 0 0 0 0 1 8 1.65 Stephenson 1.0 0 0 0 0 1 19 13.50 Brewers ip h r er bb so np era Anderson, W (2-2) 6.0 5 2 2 1 3 74 3.52 Williams, H (0) 1.0 0 0 0 0 3 17 0.84 Phelps, H (1) 1.0 0 0 0 0 2 12 2.25 Hader, S (0) 1.0 0 0 0 1 1 22 0.00