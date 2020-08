MLB Cardinals vs Pirates Box Score

Pirates 2, Cardinals 0 Pirates ab r h rbi bb so avg Gonzalez SS 4 0 1 1 0 1 .263 Frazier 2B 4 0 2 1 0 0 .198 Reynolds LF 3 0 0 0 0 1 .200 Bell 1B 3 0 1 0 0 0 .190 Polanco DH 3 0 0 0 0 0 .121 Tucker CF 3 0 0 0 0 0 .241 Osuna RF 3 0 1 0 0 0 .146 Riddle 3B 2 1 0 0 1 0 .138 Murphy C 2 1 1 0 1 1 .192 Totals 27 2 6 2 2 3 - Cardinals ab r h rbi bb so avg Edman 3B 2 0 1 0 1 1 .253 DeJong SS 3 0 0 0 0 0 .257 Goldschmidt 1B 3 0 1 0 0 0 .333 Miller DH 3 0 1 0 0 0 .318 O'Neill LF 2 0 0 0 1 0 .180 Molina C 3 0 1 0 0 0 .302 Carlson RF 3 0 1 0 0 1 .196 Schrock 2B 2 0 0 0 0 0 .200 Fowler PH 1 0 0 0 0 0 .264 Bader CF 2 0 0 0 0 1 .231 Totals 24 0 5 0 2 3 - Pirates 0 0 2 0 0 0 0 -- 2 6 0 Cardinals 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 5 0 Pirates ip h r er bb so np era Ponce, W (1-1) 5.2 5 0 0 2 2 77 2.00 Hartlieb, H (0) 0.1 0 0 0 0 0 3 2.92 Turley, S (0) 1.0 0 0 0 0 1 11 3.18 Cardinals ip h r er bb so np era Oviedo, L (0-1) 5.0 4 2 2 2 1 82 3.60 Gomber 2.0 2 0 0 0 2 20 0.00