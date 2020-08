MLB Cardinals vs Pirates Box Score

Pirates 4, Cardinals 3 Pirates ab r h rbi bb so avg Gonzalez SS-3B 4 0 1 0 0 1 .263 Tucker CF-RF 4 2 1 1 0 0 .255 Newman 2B-SS 4 0 1 0 0 0 .268 Bell DH 2 1 0 0 2 1 .186 Reynolds LF 4 0 1 1 0 1 .207 Stallings C 4 0 2 1 0 0 .328 Polanco RF 4 0 0 0 0 1 .127 Frazier 2B 0 0 0 0 0 0 .186 Osuna 3B-1B 3 0 0 0 0 0 .132 Craig 1B 3 0 0 0 0 0 .000 Dyson PR-CF 0 1 0 0 0 0 .157 Totals 32 4 6 3 2 4 - Cardinals ab r h rbi bb so avg Wong 2B 3 0 0 1 0 0 .231 Edman SS 4 0 2 0 0 0 .247 Goldschmidt DH 3 0 1 1 1 0 .333 Bader PR 0 0 0 0 0 0 .243 Miller 3B 2 0 0 0 2 1 .317 O'Neill LF 3 0 1 0 0 1 .186 Schrock PH 1 0 0 0 0 1 .231 Molina C 3 1 1 1 0 0 .300 Carpenter 1B 3 0 0 0 0 0 .200 Fowler RF 2 1 1 0 1 0 .269 Carlson CF 3 1 1 0 0 0 .189 Totals 27 3 7 3 4 3 - Pirates 0 0 0 1 0 0 0 3 -- 4 6 0 Cardinals 0 0 0 0 1 0 0 2 -- 3 7 3 Pirates ip h r er bb so np era Kuhl 6.0 4 1 1 4 1 81 2.52 Stratton, W (2-0) 1.0 0 0 0 0 0 13 4.20 Rodriguez, S (2) 1.0 3 2 1 0 2 26 3.55 Cardinals ip h r er bb so np era Kim 6.0 3 1 0 1 3 80 1.08 Gallegos 1.0 1 0 0 0 0 19 0.00 Gant, L (0-2) 0.2 2 3 1 1 1 26 1.93 Webb 0.1 0 0 0 0 0 1 4.50