MLB Cardinals vs Reds Box Score

Cardinals 7, Reds 1 Reds ab r h rbi bb so avg Akiyama LF 4 0 0 1 0 1 .220 Castellanos RF 4 0 0 0 0 1 .232 Votto 1B 4 0 1 0 0 1 .220 Suarez 3B 4 0 0 0 0 0 .199 Goodwin CF 3 0 0 0 0 2 .172 Garcia PH 1 0 1 0 0 0 .163 Galvis 2B 4 0 0 0 0 2 .214 Aquino DH 2 1 0 0 1 1 .167 Barnhart C 0 0 0 0 2 0 .184 Stephenson PH-C 1 0 0 0 0 0 .429 Farmer SS 2 0 1 0 1 0 .255 Totals 29 1 3 1 4 8 - Cardinals ab r h rbi bb so avg Wong 2B 5 0 1 0 0 1 .270 Edman RF-3B 5 0 2 0 0 0 .259 Goldschmidt 1B 5 1 1 1 0 1 .312 Miller DH 4 1 1 1 0 2 .274 DeJong SS 3 1 0 0 1 2 .290 Carpenter 3B 4 1 2 1 0 0 .204 O'Neill LF 0 0 0 0 0 0 .186 Dean LF-RF 1 1 1 0 3 0 .500 Wieters C 2 1 0 1 1 0 .091 Bader CF 3 1 1 3 1 2 .221 Totals 32 7 9 7 6 8 - Reds 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -- 1 3 0 Cardinals 0 0 0 2 0 5 0 0 X -- 7 9 0 Reds ip h r er bb so np era Antone, L (0-2) 3.0 4 2 2 3 3 68 2.86 Sims 2.0 1 3 3 2 2 45 3.32 Garrett 1.0 3 2 2 0 1 19 3.00 De Leon 2.0 1 0 0 1 2 30 18.00 Cardinals ip h r er bb so np era Hudson, W (3-2) 6.0 1 1 1 4 4 94 2.92 Cabrera 0.0 0 0 0 0 0 0 3.29 Webb 1.1 1 0 0 0 2 14 2.45 Miller 0.2 0 0 0 0 1 6 3.38 Kaminsky 1.0 1 0 0 0 1 15 0.00