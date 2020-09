MLB Cardinals vs Reds Box Score

Reds 3, Cardinals 1 Reds ab r h rbi bb so avg Akiyama LF 3 1 1 0 1 1 .228 Castellanos DH 4 1 1 0 0 0 .238 Votto 1B 3 1 1 2 1 1 .219 Suarez 3B 4 0 2 1 0 0 .204 Goodwin CF 4 0 1 0 0 1 .192 Aquino RF 4 0 0 0 0 2 .182 Galvis 2B 4 0 2 0 0 0 .222 Garcia SS 4 0 0 0 0 2 .143 Casali C 3 0 0 0 0 1 .207 Totals 33 3 8 3 2 8 - Cardinals ab r h rbi bb so avg Wong 2B 4 0 1 0 0 2 .274 Edman RF 4 0 0 0 0 0 .254 Goldschmidt 1B 3 0 0 0 1 1 .317 Miller DH 3 1 0 0 1 0 .275 DeJong SS 3 0 1 0 0 2 .300 Molina C 3 0 0 0 0 0 .268 Carpenter 3B 2 0 0 1 1 0 .191 O'Neill LF 3 0 0 0 0 1 .186 Thomas CF 3 0 0 0 0 0 .133 Totals 28 1 2 1 3 6 - Reds 2 0 1 0 0 0 0 0 0 -- 3 8 0 Cardinals 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -- 1 2 0 Reds ip h r er bb so np era Castillo, W (2-5) 9.0 2 1 1 3 6 112 3.44 Cardinals ip h r er bb so np era Wainwright, L (4-1) 6.0 8 3 3 2 4 99 2.91 Elledge 1.0 0 0 0 0 2 16 3.38 Webb 1.0 0 0 0 0 1 16 2.70 Crismatt 1.0 0 0 0 0 1 12 0.00