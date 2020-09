MLB Cardinals vs Tigers Box Score

Cardinals 12, Tigers 2 Tigers ab r h rbi bb so avg Reyes CF 3 0 1 0 0 1 .303 Hill CF 0 0 0 0 0 0 .000 Schoop 2B 3 0 0 0 0 1 .285 Alcantara 2B 0 0 0 0 0 0 .250 Cabrera DH 3 1 1 0 0 1 .243 Candelario 1B 3 1 2 2 0 0 .319 Castro SS 3 0 0 0 0 2 .361 Demeritte LF 2 0 0 0 1 1 .167 Cameron RF 2 0 0 0 1 0 .000 Romine C 3 0 0 0 0 1 .245 Paredes 3B 3 0 1 0 0 0 .167 Totals 25 2 5 2 2 7 - Cardinals ab r h rbi bb so avg Wong 2B 3 1 1 0 1 0 .275 Edman 3B-SS 4 1 1 1 0 0 .252 Goldschmidt 1B 2 2 1 1 1 1 .333 Dean PH-1B 1 0 0 0 0 0 .000 DeJong SS 3 1 1 1 0 0 .294 Carpenter 3B 0 1 0 0 0 0 .178 Ravelo DH 2 2 2 3 1 0 .308 Molina C 4 1 2 2 0 1 .277 O'Neill LF 3 1 2 2 1 1 .198 Bader CF 4 1 1 0 0 1 .226 Thomas RF 3 1 1 2 0 2 .154 Totals 29 12 12 12 4 6 - Tigers 0 0 0 2 0 0 0 -- 2 5 0 Cardinals 0 2 7 1 0 2 X -- 12 12 0 Tigers ip h r er bb so np era Skubal, L (1-2) 2.0 3 6 6 4 3 67 7.27 Jimenez 0.2 3 3 3 0 0 18 10.80 Burrows 1.1 5 1 1 0 1 40 5.40 Ramirez 2.0 1 2 2 0 2 33 9.00 Cardinals ip h r er bb so np era Flaherty, W (3-1) 5.0 4 2 2 2 6 95 3.08 Elledge 1.0 1 0 0 0 1 16 3.86 Crismatt 1.0 0 0 0 0 0 10 0.00