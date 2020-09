Tigers 6, Cardinals 3 Tigers ab r h rbi bb so avg Reyes CF 4 1 3 0 0 0 .315 Schoop 2B 4 1 1 1 0 1 .284 Cabrera DH 3 0 0 0 1 3 .239 Hill PR-DH 0 1 0 0 0 0 .000 Candelario 1B 3 1 3 3 1 0 .333 Castro SS 3 0 1 0 1 1 .360 Bonifacio LF 4 1 3 2 0 0 .235 Cameron RF 4 0 0 0 0 2 .000 Greiner C 3 0 0 0 0 2 .125 Alcantara 3B 2 1 0 0 1 0 .200 Totals 30 6 11 6 4 9 - Cardinals ab r h rbi bb so avg Wong 2B 4 0 1 0 0 0 .274 Edman RF-3B 3 1 2 1 1 0 .262 Goldschmidt 1B 3 0 0 0 1 0 .325 Miller DH 3 0 1 0 0 1 .284 DeJong SS 2 2 1 0 1 1 .299 O'Neill LF 3 0 0 0 0 1 .192 Carpenter 3B 2 0 2 2 0 0 .196 Thomas RF 1 0 0 0 0 0 .148 Wieters C 3 0 1 0 0 0 .100 Bader CF 3 0 0 0 0 3 .215 Totals 27 3 8 3 3 6 - Tigers 0 0 0 0 0 1 5 -- 6 11 1 Cardinals 0 1 0 1 1 0 0 -- 3 8 1 Tigers ip h r er bb so np era Zimmermann 3.0 4 1 0 1 2 42 0.00 Alexander 1.2 3 2 2 2 2 40 4.25 Cisnero, W (2-2) 1.1 1 0 0 0 2 20 3.22 Garcia, S (3) 1.0 0 0 0 0 0 11 1.56 Cardinals ip h r er bb so np era Gomber 3.0 5 0 0 1 6 63 0.53 Reyes 2.0 1 0 0 0 2 26 2.70 Cabrera, H (0) 0.1 1 1 1 1 0 11 3.29 Gant, H (0) 0.2 0 0 0 0 1 8 1.93 Gallegos, L (1-2) 0.0 2 3 3 1 0 13 3.97 Helsley, BS (0) 1.0 2 2 2 1 0 6 7.71