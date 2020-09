MLB Cubs vs Cardinals Box Score

Cubs 4, Cardinals 1 Cardinals ab r h rbi bb so avg Wong 2B 3 0 0 0 1 1 .247 Edman RF 4 0 0 0 0 2 .262 Goldschmidt 1B 3 0 0 0 0 1 .326 Miller DH 3 0 0 0 0 2 .319 DeJong SS 3 0 0 0 0 1 .297 Molina C 3 0 1 0 0 1 .304 Carpenter 3B 3 1 1 1 0 2 .181 O'Neill LF 3 0 0 0 0 3 .171 Carlson CF 3 0 0 0 0 1 .169 Totals 28 1 2 1 1 14 - Cubs ab r h rbi bb so avg Schwarber LF 5 0 0 0 0 1 .228 Bryant 3B 4 1 1 0 0 0 .182 Rizzo 1B 2 1 0 0 1 0 .229 Baez SS 4 1 1 0 0 1 .196 Heyward RF 3 0 1 0 1 0 .301 Contreras DH 4 1 3 4 0 0 .242 Caratini C 3 0 0 0 1 0 .260 Maybin CF 4 0 2 0 0 2 .250 Kipnis 2B 2 0 0 0 0 1 .239 Martinez PH 1 0 0 0 0 1 .000 Hoerner 2B 1 0 1 0 0 0 .230 Totals 33 4 9 4 3 6 - Cardinals 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -- 1 2 1 Cubs 2 0 1 0 0 1 0 0 X -- 4 9 0 Cardinals ip h r er bb so np era Flaherty, L (2-1) 2.2 4 3 3 2 4 69 2.95 Woodford 3.0 3 1 1 0 0 46 3.95 Webb 1.0 0 0 0 0 1 13 3.27 Reyes 1.1 2 0 0 1 1 26 3.72 Cubs ip h r er bb so np era Darvish, W (7-1) 7.0 1 1 1 0 11 101 1.44 Wick, H (0) 1.0 1 0 0 0 2 19 3.86 Jeffress, S (3) 1.0 0 0 0 1 1 16 1.13