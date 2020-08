MLB Cubs vs Cardinals Box Score

Cardinals 3, Cubs 1 Cardinals ab r h rbi bb so avg Wong 2B 3 0 0 0 0 1 .172 Edman SS 3 0 0 0 0 0 .182 Goldschmidt 1B 3 0 1 0 0 0 .333 O'Neill LF 2 1 0 0 1 2 .222 Carpenter DH 3 1 1 0 0 0 .207 Carlson CF-RF 3 0 0 0 0 1 .154 Miller 3B 3 0 1 2 0 0 .286 Fowler RF 3 1 1 1 0 0 .320 Bader CF 0 0 0 0 0 0 .125 Wieters C 2 0 0 0 0 1 .000 Totals 25 3 4 3 1 5 - Cubs ab r h rbi bb so avg Bryant LF 3 0 1 0 0 0 .190 Rizzo 1B 1 0 0 0 2 1 .242 Baez SS 3 0 1 0 0 1 .208 Contreras C 2 0 0 0 1 0 .226 Happ RF 3 1 1 1 0 2 .311 Bote 3B 2 0 0 0 0 0 .190 Schwarber PH 1 0 0 0 0 1 .234 Phegley DH 3 0 0 0 0 0 .000 Almora Jr. CF 3 0 0 0 0 1 .118 Hoerner 2B 2 0 0 0 0 1 .196 Totals 23 1 3 1 3 7 - Cardinals 0 0 1 0 0 0 2 -- 3 4 0 Cubs 0 0 0 1 0 0 0 -- 1 3 1 Cardinals ip h r er bb so np era Kim 3.2 3 1 1 3 1 57 3.86 Gant 1.1 0 0 0 0 3 13 0.00 Gallegos, W (1-0) 1.0 0 0 0 0 2 11 0.00 Miller, S (0) 1.0 0 0 0 0 1 10 2.45 Cubs ip h r er bb so np era Hendricks, L (3-2) 6.1 3 3 3 1 5 96 3.31 Wick 0.2 1 0 0 0 0 7 1.35