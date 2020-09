MLB Cubs vs Cardinals Box Score

Cardinals 7, Cubs 3 Cardinals ab r h rbi bb so avg Wong 2B 5 1 2 1 0 1 .257 Edman 3B 5 2 1 1 0 1 .263 Goldschmidt 1B 5 1 1 3 0 2 .317 DeJong SS 4 0 2 1 1 2 .311 O'Neill LF 5 1 1 0 0 1 .190 Ravelo DH 5 0 1 1 0 1 .143 Molina C 3 0 0 0 1 1 .282 Thomas RF 4 1 1 0 0 2 .143 Bader CF 3 1 3 0 0 0 .240 Totals 39 7 12 7 2 11 - Cubs ab r h rbi bb so avg Happ CF 4 0 0 0 0 1 .301 Bryant DH 4 0 2 0 0 2 .188 Rizzo 1B 4 1 1 1 0 1 .223 Baez SS 3 0 0 0 1 1 .191 Schwarber LF 4 0 0 0 0 2 .222 Contreras C 3 1 1 0 1 1 .240 Heyward RF 2 0 0 0 0 1 .300 Maybin RF 2 0 0 0 0 0 .200 Bote 3B 3 0 1 0 0 1 .218 Caratini PH 1 0 0 0 0 1 .247 Kipnis 2B 3 1 1 2 0 1 .253 Totals 33 3 6 3 2 12 - Cardinals 1 0 4 0 0 2 0 0 0 -- 7 12 0 Cubs 1 2 0 0 0 0 0 0 0 -- 3 6 1 Cardinals ip h r er bb so np era Hudson, W (2-2) 5.0 5 3 3 2 4 101 3.19 Reyes 1.2 0 0 0 0 3 25 3.18 Cabrera 1.1 1 0 0 0 4 19 2.92 Gallegos 1.0 0 0 0 0 1 14 0.90 Cubs ip h r er bb so np era Lester, L (2-2) 3.1 6 5 5 2 4 67 5.80 Winkler 1.2 1 0 0 0 1 19 2.63 Osich 0.1 3 2 2 0 1 13 13.50 Wick 0.2 1 0 0 0 1 10 3.65 Kimbrel 1.0 0 0 0 0 2 13 8.10 Underwood Jr. 1.0 1 0 0 0 1 15 5.74 Dermody 1.0 0 0 0 0 1 9 0.00